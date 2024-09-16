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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 3. hafta maçında Galatasaray ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 10:10
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Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Galatasaray ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Gaziantep maçı 17 Eylül Salı günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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