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Haberler Galatasaray

40 yıllık Aslan Osimhen

Rize karşısında göz dolduran Nijeryalı forvetin maç sonunda tribüne çıkması gündeme oturdu. Osimhen kısa sürede Galatasaray’a alıştığını gösterdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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40 yıllık Aslan Osimhen

Galatasaray'ın flaş transferi Victor Osimhen, Çaykur Rizespor maçında ilk kez sahne aldı. Ayağının tozuyla sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız oyuncu, futboluyla mest ederken maç sonundaki görüntüleriyle de taraftarın gönlünde taht kurdu. Mauro İcard'nin yokluğunda formayı sırtına geçiren 25 yaşındaki forvet, gol atamasa da oyunun her anındaki isteği ve oldukça yüksek fiziksel gücüyle dünyanın en iyi golcülerinden olduğunu hissettirdi.

RÜYA DEĞİL GERÇEK

Maç öncesinde taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu yıldız oyuncu, 5-0'lık galibiyetin ardından ise Türkiye'de eşi benzerine az rastlanan bir olaya imza attı. Tribünlerdeki Galatasaray taraftarlarının arasına girerek tezahürat yapan yıldız, adeta 40 yıllık Galatasaraylı gibiydi. Kendisine gösterilen sevgiye karşılık vermeyi ihmal etmeyen Osimhen, ilk maçında rüya gibi anlar yaşattı.

İKİLİ MÜCADELE CANAVARI

Hücumdakı pres gücü ve fiziğiyle herkesi büyüleyen yıldız, girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Osimhen hava topu kazanmada ise 4'te 3'lük isabet oranı yakaladı. Osimhen'in bir kafa vuruşu, Abdülkerim'in temasıyla ağlara gitti. Golün kıyısından dönen 25 yaşındaki yıldız ertelendiği için yarın oynanacak Gaziantep maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde ise takımın hücumdaki önemli koz olacak.

ICARDI BİR EFSANE!

Maç sonunda hücum hattında kimin forma bulacağıyla ilgili soru üzerine Osimhen "Forma için bir mücadele yok. İcardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte iş birliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

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