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Haberler Galatasaray

Samba rüzgarı

Galatasaray evinde Çaykur Rizespor’u rahat geçerken Brezilyalı orta saha ilk golde asist yaptı, harika golüyle de ayakta alkışlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Samba rüzgarı

Sarı-kırmızılı ekip sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında güle oynaya galibiyete uzanırken Gabriel Sara başroldeydi. Brezilyalı orta saha ilk 2 golde ortayı yapan isim olarak takımının rahatlamasını sağladı. Maçın ikinci yarısında da şık bir son vuruşla ağları havalandıran Sara, geceye damgasını vurdu. Galatasaray formasıyla 5. resmi maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu ilk kez skor katkısı vermedi.

SARA: İlk golüm için mutluyum

GABRIEL Sara, hem gol hem asist yaparak maçın yıldızı oldu. Sara, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için de çok mutluyum. Okan Hoca talimatlar veriyor. Takım içinde halen bir şeyler öğreniyorum. Duran toplarda etkili olmaya devam edeceğim" dedi.

67 DAKİKA OYNADI

NORWICH City'den 18 milyon euroya transfer olan Gabriel Sara, dün akşam gösterdiği performansla tribünlerde taraftarlardan da alkışı kaptı. Sol ayağıyla maç boyunca fark yaratan Sambacı, 67 dakika oynadı, 8 ikili mücadelenin 7'sini kazanırken, 2 kez de hava topu mücadelesinden galip çıktı. 6 kilit pasla hücum hattında da sivrilen Sara, Galatasaray'a geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı.

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