Ismail Jakobs ayağının tozuyla

Galatasaray yeni transferlerinden İsmail Jakobs, ayağının tozuyla sahaya çıktı, 72 dakika süre aldı. Monaco'dan gelen 25 yaşındaki sol bek ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı başarılı bir performans sergiledi. Özellikle savunmadaki performansıyla dikkat çeken Jakobs, 5 ikili mücadelenin hepsini kazandı. 2 kez de hava topu kazanan Senegalli oyuncu alkışları kaptı.

AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK

Davinson Sanchez, Çaykur Rize karşısında perdeyi açan golü kaydetti. Kolombiyalı stoper dakika 02.32'yi gösterdiğinde attığı golle Aslan'ın bu sezonki en eken golünü getirdi. Galatasaray kariyerinde ilk defa iç sahada ağları havalandıran Davinson, "İyi oynadık. 5 gol attık ama gol yemememizde iyi oldu. Amacımız şampiyonluk. Hepimiz takım için oynuyoruz" diye konuştu.

SOL KANAT YUNUS'A EMANET

TEKNIK Direktör Okan Buruk, dün akşam Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de Yunus Akgün'e şans verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun vedasından sonra sol kanatta Yunus Akgün forma giydi. Yunus bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı. 24 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da en son 2022-23 sezonunda 25. haftada Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans bulmuştu