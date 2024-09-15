GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

"GALATASARAY'IN KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR" Tibor Sallai, "Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de yer alan, köklü bir geçmişi olan ve ligin her zaman zirvesinde yer alan tanınmış bir kulüp. Oğlum harika bir karar verdi" ifadelerini kullandı.