GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Freiburg'dan transfer ettiği Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, oğlunun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Bu mücadele sonrasında Galatasaray, 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti.
Karşılaşmayı sarı-kırmızılıların yeni transferi Roland Sallai tribünden izledi.
Cimbom, yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Macar oyuncu için Freiburg'a 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 EUR transfer bedeli ödeneceğini açıklamıştı.
Aynı zamanda Sallai'nin, Galatasaray'dan yıllık net 2.5 milyon Euro kazanacağı belirtildi.
Her iki ayağını kullanan ve sağ, sol kanat olmak üzere hücum bölgesinde oynayan futbolcu için babası flaş açıklamalarda bulundu.
İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Macar basınından Origo Sport'tan derlediği habere göre; Sallai'nin babası, oğlu için transfer açıklamasında bulundu.
"GALATASARAY'IN KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR"
Tibor Sallai, "Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de yer alan, köklü bir geçmişi olan ve ligin her zaman zirvesinde yer alan tanınmış bir kulüp. Oğlum harika bir karar verdi" ifadelerini kullandı.
"1 YIL İÇİNDE BAŞKA BİR TAKIMA GİDEBİLİR"
Aynı zamanda oğlu için konuşan Tibor, "Oğlum 1 yıl içinde kendini kanıtlayıp başka bir yere transfer olabilir" ifadelerini kullandı.
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