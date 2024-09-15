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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Freiburg'dan transfer ettiği Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, oğlunun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 15:15
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GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi 5-0 kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Davinson Sanchez, 25'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49'uncu dakikada Gabriel Sara, 61'inci dakikada Dries Mertens ve 80'inci dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

Bu mücadele sonrasında Galatasaray, 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

Karşılaşmayı sarı-kırmızılıların yeni transferi Roland Sallai tribünden izledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

Cimbom, yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Macar oyuncu için Freiburg'a 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 EUR transfer bedeli ödeneceğini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

Aynı zamanda Sallai'nin, Galatasaray'dan yıllık net 2.5 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

Her iki ayağını kullanan ve sağ, sol kanat olmak üzere hücum bölgesinde oynayan futbolcu için babası flaş açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Macar basınından Origo Sport'tan derlediği habere göre; Sallai'nin babası, oğlu için transfer açıklamasında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

"GALATASARAY'IN KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR"

Tibor Sallai, "Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de yer alan, köklü bir geçmişi olan ve ligin her zaman zirvesinde yer alan tanınmış bir kulüp. Oğlum harika bir karar verdi" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sallai'nin babasından transfer itirafı! "1 yıl içinde..."

"1 YIL İÇİNDE BAŞKA BİR TAKIMA GİDEBİLİR"

Aynı zamanda oğlu için konuşan Tibor, "Oğlum 1 yıl içinde kendini kanıtlayıp başka bir yere transfer olabilir" ifadelerini kullandı.

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