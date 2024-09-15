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Haberler Galatasaray

Enerjisi tükenmez

Freiburg'u yakından takip eden Nik Staiger, Sallai'yi Fotomaç'a anlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Enerjisi tükenmez

Rolland Sallai'yi, Alman gazeteci Nik Staiger'e sorduk. Badische Zeitung'da Freiburg'u yakından takip eden Staiger, Macar oyuncuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: Sallai, hücumda tüm pozisyonlarda görev alabilir. Freiburg döneminde genelde sağ kanatta oynadı. Onu sol kanat, forvet arkası ve forvette de gördük. Hatta 3-4- 3'ün kanat beki olarak da görev yaptı. Hepsinde başarılı oldu.

"HARİKA BİR OYUNCU AMA...""

Sallai, enerjisiyle dikkat çeken bir oyuncudur. Hiçbir zaman yorulduğunu görmezsiniz ve asla pes etmez. Her iki ayağını da kullanabilir. Bu yönleriyle harika bir oyuncu ama gol yollarında o kadar etkili değil. Geçen sezon gol atma verimliliği (beklenenatılan gol) kötüydü. Skor rakamlarına bakınca da bunu görebilirsiniz. İki yıldır ayrılacağı konuşuluyordu. Leeds United'ın kapısından döndü. Freiburg için üst seviye bir oyuncuydu. Taraftarların da Sallai ile iyi bir ilişkisi vardı. Yokluğu hissedilecektir.

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