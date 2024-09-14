Hoş geldin Sallai

Galatasaray, beklenen kanat takviyesini dün transferin son günü yaptı. Öncelikle Roma'dan Nicola Zalewski'yi isteyen, bu futbolcu için 3 gündür İtalya'da bulunan Cimbom'un kurmayları istediği sonucu alamayınca rotayı Almanya'ya kırdı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Freiburg'tan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi transfer etmek için resmi girişimde bulundu. Cimbom, Rolland Sallai için Freiburg'a 6 milyon euro + bonuslar şeklinde resmi teklif yaptı. Alman temsilcisi bu öneriyi kabul etti. Galatasaray kulübü bonservisi üç yıla yayarak ödeyecek.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, Sallai'ye yıllık 2.5 milyon euro civarında maaş ödeyecek. Her iki ayağını da başarılı bir şekilde kullanan yıldız, dün gece İstanbul'a geldi. Freiburg'un 2018 yılında 4.5 milyon euro karşılığında APOEL Nikosia'dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu, geçen sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Sallai'nin Freiburg ile sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitecekti. Asıl mevkisi sağ kanat olan 1.83 boyundaki futbolcu, sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.