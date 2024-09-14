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Haberler Galatasaray

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezona namağlup devam eden Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında, evinde Rizespor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılardan iki yıldız, sakatlık nedeniyle forma giyemezken Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Özellikle yeni transferlerin süre alıp almayacağı taraftarlar için soru işareti. Peki Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 15:30
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GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sezona 5. yıldız hedefiyle başlayan sarı-kırmızılılarda Ziyech ve Icardi, sakatlıklarından dolayı Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Arda Kardeşler'in yöneteceği maçta en çok merak edilen konu ise baştan Osimhen olmak üzere yeni transferlerin ilk 11'de maçta süre alıp almayacağı oldu. Peki Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Batshuayi.

Rizespor: Grbic, Alikulov, Mocsi, Hojer, Taha, P.Nikolaou, Varesanovic, Akıntola, Minchev, Ali Sowe, Olawoyin.

GALATASARAY NAMAĞLUP

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Rizespor karşısında görev alamayacak.

OSIMHEN VE JAKOBS'TA İLK MAÇ HEYECANI

Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 3 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.

Sarı-kırmızılılar, son 6 resmi müsabakada 3 kez sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u da 5-1 yenen Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0 mağlup oldu.

RESMİ MAÇLARDA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Ayrıca Galatasaray, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

RİZESPOR KARŞISINDA 4'TE 4

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı.

Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

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