GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Victor Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar taraftarı önünde derbi öncesi hata yapmak istemiyor. Yeni transferlerin sahne alması beklenen karşılaşmada İngiliz ekibi Victor Osimhen'i canlı takip edecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Perşembe günü İstanbul'a gelen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımla sadece iki idmana çıkabildi.
Milli takımından hazır dönen Osimhen, Rizespor maçında kadroda olacak.
Nijeryalı yıldızın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına maç saatinde karar verileceği ancak hazır olması durumunda sahada olacağı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; Chelsea başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleri, Osimhen'in performansını canlı olarak takip ettirecek.
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