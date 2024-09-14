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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Victor Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar taraftarı önünde derbi öncesi hata yapmak istemiyor. Yeni transferlerin sahne alması beklenen karşılaşmada İngiliz ekibi Victor Osimhen'i canlı takip edecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 15:32
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GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Victor Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Victor Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip!

Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Victor Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip!

Galatasaray'da Rizespor maçı öncesi gözler yeni transfer Victor Osimhen'de olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Victor Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip!

Perşembe günü İstanbul'a gelen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımla sadece iki idmana çıkabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Victor Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip!

Milli takımından hazır dönen Osimhen, Rizespor maçında kadroda olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Victor Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip!

Nijeryalı yıldızın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına maç saatinde karar verileceği ancak hazır olması durumunda sahada olacağı öğrenildi.

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