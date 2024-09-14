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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminin son günlerinde Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi transfer etmek için büyük çaba gösteren Galatasaray, Polonyalı futbolcuyu ikna edememişti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Daniele De Rossi, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 15:13
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GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

13 Eylül Cuma günü itibarıyla sona eren 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun şekilde çalışan Galatasaray'da Nicola Zalewski hamlesi konuşulmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Sarı-kırmızılılarda İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Roma forması giyen Polonyalı yıldızın transferini bitirmek için İtalya'ya gitmişti.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Cimbom, Zalewski transferi için Roma ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Ancak 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın yaptığı teklifleri reddetmesi sonrası transfer gerçekleşmedi.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Roma'da ise Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılı kulübün teklifini reddetmesinin ardından kadro dışı bırakılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Konuyla ilgili İtalyan ekibinden resmi açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Serie A'da Genoa ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

ZALEWSKI KADRO DIŞI

İtalyan çalıştırıcı, Nicola Zalewski'nin kadro dışı bırakıldığını söyledi.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

"KALICI BİR DURUM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

De Rossi konuyla ilgili, "Kadro dışı kararının kalıcı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmesiyle ilgili bir konu. Kulüp tarafından alınan ve birkaç gün önce bana iletilen bir karar. Eğer sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılırsa, yeniden kadroda olacaktır." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Zalewski konusunda kararın kendisine ait olmadığını söyleyen Daniele De Rossi, "Onunla ilgili tercihimi yapmıştım. Mayıs ayında ayrılabilecek bir oyuncu olduğunu söyledim çünkü istediğimi görmemiştim ama sezon öncesinde farklı şeyler gösterdi ve takım için önemli bir oyuncu olarak gördüm." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 3 maçta 142 dakika süre aldı. Polonyalı yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.

GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

Zalewski'nin Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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