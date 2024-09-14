GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminin son günlerinde Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi transfer etmek için büyük çaba gösteren Galatasaray, Polonyalı futbolcuyu ikna edememişti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Daniele De Rossi, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Ancak 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın yaptığı teklifleri reddetmesi sonrası transfer gerçekleşmedi.
Roma'da ise Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılı kulübün teklifini reddetmesinin ardından kadro dışı bırakılacağı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili İtalyan ekibinden resmi açıklama geldi.
Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Serie A'da Genoa ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
ZALEWSKI KADRO DIŞI
İtalyan çalıştırıcı, Nicola Zalewski'nin kadro dışı bırakıldığını söyledi.
"KALICI BİR DURUM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
De Rossi konuyla ilgili, "Kadro dışı kararının kalıcı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmesiyle ilgili bir konu. Kulüp tarafından alınan ve birkaç gün önce bana iletilen bir karar. Eğer sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılırsa, yeniden kadroda olacaktır." ifadelerini kullandı.
Zalewski konusunda kararın kendisine ait olmadığını söyleyen Daniele De Rossi, "Onunla ilgili tercihimi yapmıştım. Mayıs ayında ayrılabilecek bir oyuncu olduğunu söyledim çünkü istediğimi görmemiştim ama sezon öncesinde farklı şeyler gösterdi ve takım için önemli bir oyuncu olarak gördüm." ifadelerini kullandı.
Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 3 maçta 142 dakika süre aldı. Polonyalı yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Zalewski'nin Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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