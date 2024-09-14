GALATASARAY HABERİ - Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı

"KALICI BİR DURUM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM" De Rossi konuyla ilgili, "Kadro dışı kararının kalıcı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmesiyle ilgili bir konu. Kulüp tarafından alınan ve birkaç gün önce bana iletilen bir karar. Eğer sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılırsa, yeniden kadroda olacaktır." ifadelerini kullandı.