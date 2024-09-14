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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Ç. Rizespor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yeni sezonda çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u misafir ediyor. Karşılaşmayı anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 19:09
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Galatasaray - Ç. Rizespor | CANLI

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sezonda çıktığı 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran sarı kırmızılılar, ayrıca bir maç eksiğiyle birlikte 9 puan ile ligde ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe

ASpor CANLI YAYIN

GALATASARAY NAMAĞLUP

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Rizespor karşısında görev alamayacak.

OSIMHEN VE JAKOBS'TA İLK MAÇ HEYECANI

Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 3 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.

Sarı-kırmızılılar, son 6 resmi müsabakada 3 kez sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u da 5-1 yenen Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0 mağlup oldu.

RESMİ MAÇLARDA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Ayrıca Galatasaray, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

RİZESPOR KARŞISINDA 4'TE 4

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı.

Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

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