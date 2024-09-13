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Haberler Galatasaray

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Transfer döneminin bitmesine 24 saatten az bir süre kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Zalewski ile anlaşma sağlayamayan sarı kırmızılı yönetim, Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı kadrosuna katmak için Almanya'ya gitti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 15:39 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 15:42
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Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Türkiye'de transferin son gününde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Zalewski transferinde umduğunu bulamayan Galatasaray, Polonyalı yıldızdan vazgeçti.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Sarı kırmızılılarda İbrahim Hatipoğlu, "Nicola Zalewski ile görüşmeleri dün akşam sonlandırdık. Çıkan haberler tamamen yalan. İtalyanlar planlı olarak yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Öte yandan Galatasaray'da transferden sorumlu futbol direktörü Cenk Ergün istifa kararı aldı.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan Galatasaray rotasını Almanya'ya çevirdi.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

ALMANYA'DAN 2 TRANSFERLE DÖNECEK

Sarı kırmızılılar Freiburg forması giyen Roland Sallai ile anlaşma sağladı.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Cimbom Almanya'dan 2 transferle dönmek için yoğun mesai harcıyor.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Roland Sallai'nin ardından Galatasaray yönetimi Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı içinde de harekete geçti.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Hürriyet'te yer alan habere göre; Augsburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ruben Vargas için de görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

İsviçreli yıldız oyuncu 10 numara ve kanatlarda görev yapabiliyor.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla 32 maça çıkan yıldız oyuncu 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Vargas, EURO 2024'te İsviçre formasıyla boy gösterirken 5 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

RUBEN VARGAS KİMDİR?

5 Ağustos 1998 yılında İsviçre'nin Adligenswil şehrinde dünyaya gelen Ruben Vargas, İsviçreli profesyonel futbolcudur. Kanat ve forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Kariyerine FC Luzern takımının altyapısında başlayan Vargas, 2017 yılında bu kulübün A takımına yükseldi. Burada gösterdiği başarılı performans sayesinde 2019 yılında Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg'a transfer oldu.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

FC Augsburg'da forma giyen Vargas, İsviçre milli takımında da görev yapmaktadır.

Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti

Vargas, İsviçre'nin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kadrolarında forma giydi.

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