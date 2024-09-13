Transferde son gün gelişmesi! Galatasaray Ruben Vargas için harekete geçti
Transfer döneminin bitmesine 24 saatten az bir süre kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Zalewski ile anlaşma sağlayamayan sarı kırmızılı yönetim, Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı kadrosuna katmak için Almanya'ya gitti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 15:39 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 15:42
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Sarı kırmızılılarda İbrahim Hatipoğlu, "Nicola Zalewski ile görüşmeleri dün akşam sonlandırdık. Çıkan haberler tamamen yalan. İtalyanlar planlı olarak yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Galatasaray'da transferden sorumlu futbol direktörü Cenk Ergün istifa kararı aldı.
Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan Galatasaray rotasını Almanya'ya çevirdi.
ALMANYA'DAN 2 TRANSFERLE DÖNECEK
Sarı kırmızılılar Freiburg forması giyen Roland Sallai ile anlaşma sağladı.
Cimbom Almanya'dan 2 transferle dönmek için yoğun mesai harcıyor.
Roland Sallai'nin ardından Galatasaray yönetimi Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı içinde de harekete geçti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Augsburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ruben Vargas için de görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Piyasa değeri 9 milyon Euro olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
İsviçreli yıldız oyuncu 10 numara ve kanatlarda görev yapabiliyor.
Geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla 32 maça çıkan yıldız oyuncu 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Vargas, EURO 2024'te İsviçre formasıyla boy gösterirken 5 maçta 1 gol 1 asist yaptı.
RUBEN VARGAS KİMDİR?
5 Ağustos 1998 yılında İsviçre'nin Adligenswil şehrinde dünyaya gelen Ruben Vargas, İsviçreli profesyonel futbolcudur. Kanat ve forvet pozisyonlarında oynamaktadır.
Kariyerine FC Luzern takımının altyapısında başlayan Vargas, 2017 yılında bu kulübün A takımına yükseldi. Burada gösterdiği başarılı performans sayesinde 2019 yılında Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg'a transfer oldu.
FC Augsburg'da forma giyen Vargas, İsviçre milli takımında da görev yapmaktadır.
Vargas, İsviçre'nin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kadrolarında forma giydi.
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