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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da rota yeniden Yusuf Yazıcı! Teklife sıcak bakıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer tahtasının kapanmasına 24 saatten az bir süre kala sarı kırmızılılar harekete geçti. Yönetim, bonservisi elinde olan milli yıldıza kancayı taktı. Oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 09:33
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Galatasaray'dan son gün transferi! Milli yıldız bedavaya geliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk edecek.

Galatasaray'dan son gün transferi! Milli yıldız bedavaya geliyor

Milli aranın ardından çalışmalarını sürdüren Sarı kırmızılı kulüpte bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan son gün transferi! Milli yıldız bedavaya geliyor

Zalewski transferinde beklediğini bulamayan yönetim listesindeki diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan son gün transferi! Milli yıldız bedavaya geliyor

Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray'da yeniden Yusuf Yazıcı sesleri yükseliyor.

Galatasaray'dan son gün transferi! Milli yıldız bedavaya geliyor

Şu ana kadar hiçbir takımla anlaşamayan milli futbolcuyla Sarı-Kırmızılı yetkililerin dün yeniden temasa geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'dan son gün transferi! Milli yıldız bedavaya geliyor

Takvim'de yer alan habere göre, bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.

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