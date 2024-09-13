TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da rota yeniden Yusuf Yazıcı! Teklife sıcak bakıyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer tahtasının kapanmasına 24 saatten az bir süre kala sarı kırmızılılar harekete geçti. Yönetim, bonservisi elinde olan milli yıldıza kancayı taktı. Oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray'da yeniden Yusuf Yazıcı sesleri yükseliyor.
Şu ana kadar hiçbir takımla anlaşamayan milli futbolcuyla Sarı-Kırmızılı yetkililerin dün yeniden temasa geçtiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
Milli oyuncu geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 41 maçta görev alırken 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'nun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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