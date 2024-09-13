  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Eskiye devam!

Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçına alışılan taktik dizilişle çıkacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eskiye devam!

Sarı-kırmızılı ekipte g en yakın isim ise Halil Dervişoğlu. Çaykur Rizespor'un peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncu için görüşmeler devam ediyor. Halil'in bugün kiralık olarak takımdan gitmesi bekleniyor.

Birçok kanat oyuncusunu kaybeden ve Osimhen gibi yıldız bir santrfora sahip olan teknik direktör Okan Buruk, oyun formasyonunda yapmayı planladığı değişikliği Rizespor karşısında sunmayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, yarın uzun zamandır uyguladığı oyun planıyla sahaya çıkacak. Buruk, yeni formasyona sağ ve sol tarafa yapılacak transferler ve İcardi'nin takıma katılmasının ardından geçmeyi planlıyor. Son iki idman üçlü savunma deneyen Buruk, dünkü idmanda yeniden dörtlü savunma çalıştırdı.

SOL BEKTE İKİ ADAY VAR

Sağ bekte Jelert, stoper hattında ise Sanchez-Abdülkerim ikilisi görev yapacak. Sol bekte hazır olması halinde Jakobs, olmaması halinde ise Berkan forma giyecek. Orta sahanın merkezinde Torreira-Sara ikilisi oynayacak. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus sahne alacak. 10 numarada Dries Mertens, ileri uçta ise Batshuayi görev alacak. Yeni transfer Osimhen'in Rizespor mücadelesine kulübede başlaması bekleniyor.

F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
DİĞER
Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? 'Üç Büyükler'in tarihinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu
Narin'in annesi, amcası ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı! Kimler serbest bırakıldı?
F.Bahçe'de Medina düğümü çözülüyor!
Beşiktaş'a Mane müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:24
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:23
Osimhen sahaya indi Osimhen sahaya indi 01:21
SPK’dan müjde SPK’dan müjde 01:21
Galatasaray Daikin şampiyon Galatasaray Daikin şampiyon 01:22
Townsend imzayı attı Townsend imzayı attı 01:23
Daha Eski
Bursaspor üst turda! Bursaspor üst turda! 22:28
Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor 22:28
Zalewski transferinde şok gelişme! Zalewski transferinde şok gelişme! 22:28
G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... 22:28
G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! 22:28
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 22:41