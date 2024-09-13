Eskiye devam!

Sarı-kırmızılı ekipte g en yakın isim ise Halil Dervişoğlu. Çaykur Rizespor'un peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncu için görüşmeler devam ediyor. Halil'in bugün kiralık olarak takımdan gitmesi bekleniyor.

Birçok kanat oyuncusunu kaybeden ve Osimhen gibi yıldız bir santrfora sahip olan teknik direktör Okan Buruk, oyun formasyonunda yapmayı planladığı değişikliği Rizespor karşısında sunmayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, yarın uzun zamandır uyguladığı oyun planıyla sahaya çıkacak. Buruk, yeni formasyona sağ ve sol tarafa yapılacak transferler ve İcardi'nin takıma katılmasının ardından geçmeyi planlıyor. Son iki idman üçlü savunma deneyen Buruk, dünkü idmanda yeniden dörtlü savunma çalıştırdı.

SOL BEKTE İKİ ADAY VAR

Sağ bekte Jelert, stoper hattında ise Sanchez-Abdülkerim ikilisi görev yapacak. Sol bekte hazır olması halinde Jakobs, olmaması halinde ise Berkan forma giyecek. Orta sahanın merkezinde Torreira-Sara ikilisi oynayacak. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus sahne alacak. 10 numarada Dries Mertens, ileri uçta ise Batshuayi görev alacak. Yeni transfer Osimhen'in Rizespor mücadelesine kulübede başlaması bekleniyor.