Barış Alper’e astronomik teklif

Barış Alper Yılmaz'ın yıldızın menajeri Tuncay Maldan, Sports Digitale'e konuştu. Maldan, Nottingham Forest'in Barış Alper için 25 milyon euro'yu gözden çıkarttığını ancak Galatasaray'ın bu teklifi reddettiğini dile getirdi. Maldan, "Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık. Yönetim, Barış Alper'i göndermek istemediğini söyledi. Biz de görüşmeleri daha da ilerletmedik. Son gün Nottingham'ın 25 milyon euro'luk teklifi geri çevrildi. Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı" ifadelerini kullandı.