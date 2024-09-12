TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta saha harekatı! İki isimden biri gelecek
Armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray, transfer dönemi kapanmadan orta sahasına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekibin iki yetenekli isimden biriyle anlaşması an meselesi. İşte Galatasaray'ın orta saha adayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Brugge'un Belçika'da transferin kapanmasından dolayı oyuncuyu satmak istemediği ifade edilirken, 23 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gitmek için kulubüne baskı yaptığı belirtiliyor.
Galatasaray, yıldız futbolcu için kısa süre içiresinde yeni bir teklif yapıp Belçika ekibini ikna etmeye çalışacak.
Onyedika'dan olumsuz sonuç alınması halinde de Chelsea'nin 20 yaşındaki İngiliz oyuncusu Carney Chukwuemeka için harekete geçileceği ve Ada ekibine kiralama teklifinde bulunulacağı öğrenildi.
Girişimlerini sürdüren yönetim 2 isimden birine imza attırmayı palanlıyor.
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