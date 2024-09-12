  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta saha harekatı! İki isimden biri gelecek

Armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray, transfer dönemi kapanmadan orta sahasına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekibin iki yetenekli isimden biriyle anlaşması an meselesi. İşte Galatasaray'ın orta saha adayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta saha harekatı! İki isimden biri gelecek

Galatasaray'da orta saha transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta saha harekatı! İki isimden biri gelecek

Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle transfer dönemi kapanmadan önce kadrosuna bir orta saha daha eklemek isteyen Sarı-Kırmızılı takımın listesindeki isimler Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika ve Chelsea'de top koşturan Carney Chukwuemeka.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta saha harekatı! İki isimden biri gelecek

Belçika ekibinde forma giyen Onyedika ile 5 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağlayan yönetimin Nijeryalı oyuncu için yaptığı ilk teklifin reddedildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta saha harekatı! İki isimden biri gelecek

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Brugge'un Belçika'da transferin kapanmasından dolayı oyuncuyu satmak istemediği ifade edilirken, 23 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gitmek için kulubüne baskı yaptığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta saha harekatı! İki isimden biri gelecek

Galatasaray, yıldız futbolcu için kısa süre içiresinde yeni bir teklif yapıp Belçika ekibini ikna etmeye çalışacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın orta saha harekatı! İki isimden biri gelecek

Onyedika'dan olumsuz sonuç alınması halinde de Chelsea'nin 20 yaşındaki İngiliz oyuncusu Carney Chukwuemeka için harekete geçileceği ve Ada ekibine kiralama teklifinde bulunulacağı öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Ebimbe için gemileri yaktı! G.Saray Ebimbe için gemileri yaktı! 00:11
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 00:11
Arda Güler'den EA FC puanına tepki! Arda Güler'den EA FC puanına tepki! 00:11
Uşakspor farklı turladı! Uşakspor farklı turladı! 00:11
Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti! Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti! 00:11
Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri 00:11
Daha Eski
Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! 00:11
Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 00:11
Cherki'den G.Saray'a yanıt! Cherki'den G.Saray'a yanıt! 00:11
Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! 00:11
Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! 00:11
F.Bahçe'ye gençlik aşısı! F.Bahçe'ye gençlik aşısı! 00:11