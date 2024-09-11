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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Süper Lig devlerinden Galatasaray, transfer sürecinin bitmesine kısa bir süre kala vites yükseltti. Sarı-kırmızılılar, son olarak gündeminde yar alan Junior Dina Ebimbe için çılgın teklif sundu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 20:21
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 4. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Karadeniz ekibiyle oynayacağı mücadele öncesi çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Ligin 5. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray, diğer yandan transfer harekatını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Cimbom, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan yönetim, Eintracht Frankfurt forması giyen Junior Dina Ebimbe'yi listesinde bulunduruyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Kurmaylar, 23 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüne resmi teklifini iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

FRANSIZLAR ORTAYA ÇIKARDI!

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in L'Equipe'den derlediği habere göre Galatasaray, yıldız oyuncu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Ayrıca haberde Eintracht Frankfurt'un Fransız oyuncuyu satmaya sıcak baktığı da belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Fransızlar, 23 yaşındaki orta sahanın bu teklifi düşündüğünü de ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Paris Saint-Germain'in altyapısında yetişen Ebimbe, Eintracht Frankfurt'a ilk olarak 2022'de kiralık olarak katıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Ardından 2023 yazında 6,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Alman ekibine katıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif

Geçtiğimiz sezon Bundesliga kulübü için 44 kez forma giyen Ebimbe, 10 gol attı ve 5 asist üretti.

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