TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray gemileri yaktı! Ebimbe için çılgın teklif
Süper Lig devlerinden Galatasaray, transfer sürecinin bitmesine kısa bir süre kala vites yükseltti. Sarı-kırmızılılar, son olarak gündeminde yar alan Junior Dina Ebimbe için çılgın teklif sundu. İşte haberin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala temaslarını hızlandırdı.
Orta sahaya takviye yapmayı planlayan yönetim, Eintracht Frankfurt forması giyen Junior Dina Ebimbe'yi listesinde bulunduruyordu.
Kurmaylar, 23 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüne resmi teklifini iletti.
FRANSIZLAR ORTAYA ÇIKARDI!
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in L'Equipe'den derlediği habere göre Galatasaray, yıldız oyuncu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Ayrıca haberde Eintracht Frankfurt'un Fransız oyuncuyu satmaya sıcak baktığı da belirtildi.
Fransızlar, 23 yaşındaki orta sahanın bu teklifi düşündüğünü de ifade etti.
Paris Saint-Germain'in altyapısında yetişen Ebimbe, Eintracht Frankfurt'a ilk olarak 2022'de kiralık olarak katıldı.
Ardından 2023 yazında 6,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Alman ekibine katıldı.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga kulübü için 44 kez forma giyen Ebimbe, 10 gol attı ve 5 asist üretti.
Ancak bu sezon forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncunun değeri ise 12 milyon Euro olarak biliniyor.
DİĞER