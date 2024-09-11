GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi derbiye yetişebilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (KK), Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.