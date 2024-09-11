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GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi derbiye yetişebilecek mi?

Galatasaray'da derbiye az bir zaman kala, sakat olduğu bilinen Mauro Icardi'nin Kadıköy'deki maça yetişip yetişemeyeceği merak ediliyor. Arjantinli yıldızın sakatlığının son durumu nedir? İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 10:49
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Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (KK), Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Ancak Cimbom aynı maçta üzücü de bir an yaşamıştı.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Maçın henüz 25. dakikasında Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda 2. derece kısmi yırtık tespit edilmişti.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

MÜJDELİ HABER GELDİ

Sahalardan 1 ay uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızdan müjdeli haber geldi.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Tedavi süreci olumlu ilerleyen Icardi'nin, Fenerbahçe maçıyla formasına kavuşabileceği öğrenildi.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

31 yaşındaki golcünün, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiye kulübede başlaması planlanıyor.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

BENZER SENARYO

Fenerbahçe maçında oynamak istediğini teknik heyete ileten Mauro Icardi, iki sezon önce de benzer senaryo ile Kadıköy'e gitmişti.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Sakatlığı sebebiyle bir süre oynamayan yıldız golcü, derbide ikinci yarıda oyuna girerek 1 gol, 1 asistle 3-0'lık galibiyetin mimarı olmuştu.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

10 gün sonra oynanacak mücadeleye de kulübede başlaması beklenen yıldız, bir kez daha aynı mutluluğu yaşamayı hedefliyor.

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