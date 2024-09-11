GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi derbiye yetişebilecek mi?
Galatasaray'da derbiye az bir zaman kala, sakat olduğu bilinen Mauro Icardi'nin Kadıköy'deki maça yetişip yetişemeyeceği merak ediliyor. Arjantinli yıldızın sakatlığının son durumu nedir? İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 10:49
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Maçın henüz 25. dakikasında Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.
Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda 2. derece kısmi yırtık tespit edilmişti.
MÜJDELİ HABER GELDİ
Sahalardan 1 ay uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızdan müjdeli haber geldi.
Tedavi süreci olumlu ilerleyen Icardi'nin, Fenerbahçe maçıyla formasına kavuşabileceği öğrenildi.
31 yaşındaki golcünün, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiye kulübede başlaması planlanıyor.
BENZER SENARYO
Fenerbahçe maçında oynamak istediğini teknik heyete ileten Mauro Icardi, iki sezon önce de benzer senaryo ile Kadıköy'e gitmişti.
Sakatlığı sebebiyle bir süre oynamayan yıldız golcü, derbide ikinci yarıda oyuna girerek 1 gol, 1 asistle 3-0'lık galibiyetin mimarı olmuştu.
10 gün sonra oynanacak mücadeleye de kulübede başlaması beklenen yıldız, bir kez daha aynı mutluluğu yaşamayı hedefliyor.
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