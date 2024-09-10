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Zalewski ikna olacak

Roma’nın yeşil ışık yaktığı 22 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Transfer heyeti ve Gardi, Zalewski’yi ikna etmek için tüm şartları zorluyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 06:50
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Zalewski ikna olacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ana gündem Nicola Zalewski... Sarı-kırmızılılar, kısa süre önce gündeme gelen Polonyalı oyuncuda sıcak saatler yaşıyor. Roma forması giyen 22 yaşındaki sol kanat bek için teklif sunan Galatasaray, İtalyan ekibinden onay aldı. Roma'nın yeşil ışık yaktığı transferde iş Zalewski'yi iknaya kaldı.

PSV'nin kısa süre önce yaptığı teklifi reddeden ve Roma'da kalmak isteyen genç oyuncu için Galatasaray transfer komitesi yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı heyete victor Osimhen transferinde aracılık eden George Gardi de eşlik ediyor. Polonyalı oyuncuda tüm şartları zorlayacak Galatasaray, Zalewski'yi 1-2 gün içinde İstanbul'a getirmek istiyor. Galatasaray'ın geçmek istediği 3-5-2 veya 3-4-1-2 gibi formatlara uygun bir oyuncu olan genç oyuncu, birçok pozisyonda görev yapabiliyor.

Geçen sezon Roma formasıyla 33 maça çıkan genç yıldız, bu yıl ise 3 maçta görev yaptı. Zalewski, Polonya Milli Takımı'nda ise 22 karşılaşmada 2 kez rakip ağları havalandırdı.

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