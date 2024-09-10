G'üçlü' hafıza! Galatasaraylı yıldızlar o formata yabancı değil

Galatasaray'da Okan Buruk'un geçmeyi planladığı üçlü savunma sisteminde oyuncuların daha önceki tecrübelerine göz attık. Yıldızların geçmiş performansları ve Galatasaray'ın muhtemel dizilişindeki rollerinde şunlar göze çarptı.

DAVİNSON SANCHEZ:

Hızı ve tekniğiyle savunmanın öne çıkan ismi olan Kolombiyalı yıldız, Tottenham'da üçlü savunma düzeninde sıklıkla görev yaptı. Özellikle Antonio Conte döneminde taktik değişikliğine giden İngiliz ekibinde bu sistemin stoperi oldu. Davinson, Galatasaray'ın bu anlamda en yüksek tecrübeye sahip oyuncusu. Okan Buruk'un geçmeyi planladığı düzenin önemli yapı taşlarından olabilir.

VICTOR NELSSON:

Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde üçlü savunmada görev yapan Nelsson'un, Nordsjaelland ve Kopenhag ile bu düzendeki tecrübesi kısıtlı. Fakat mevcut eksiklerini üçlü oynayarak kapatabilecek Nelsson, derindeki savunmasıyla iş yapabilir. 'Sigorta' görevi gören 25 yaşındaki stoper, kısa süre önce oynanan Danimarka-İsviçre mücadelesine bu düzende çıkmıştı.

ABDÜLKERIM BARDAKCI:

Son dönemde düşen formuyla eleştirilen Abdülkerim'in üçlü savunma düzeninde fazla tecrübesi yok. Fakat en formda haliyle bu sistemin altından kalkabilir. Kanat bekinin açıklarını kapatabilecek oyun bilgisine sahip olan başarılı futbolcu, oyun kurulumunda da etkili rol oynayabilir. Zaman zaman milli takım ile bu dizilişte şans bulan Abdülkerim'in performansı sistemdeki rolünü belirleyecek.

KAAN AYHAN:

Okan Buruk'un birçok bölgede kullandığı Kaan, bu sistem için en önemli isimlerden biri olabilir. 29 yaşındaki oyuncu, stoper ve orta sahada rotasyonu genişletecek. Daha önce Fortuna Düsseldorf döneminde üçlü savunmada forma şansı bulmuştu. Son olarak A Milli Takım'da da üçlünün stoperi olarak görev yapan Kaan, oyun zekasıyla sistemin gerekliliklerini yerine getirebilir.

LUCAS TORREIRA:

4-2-3-1'de özellikle son dönemde zaafları ortaya çıkan Lucas Torreira, Arsenal ve kısa dönemli Atletico Madrid macerasında arkasında üçlü savunma ile zaman zaman görev yaptı. Orta alandaki oyuncu sayısının artması, Torreira'nın mevcut yükünü hafifletebilir. Yıldız oyuncu, Okan Buruk'un kendisinden istediği görevleri yerine getirme konusunda daha rahat hareket alanı bulabilir.

BARIŞ ALPER YILMAZ:

Okan Buruk'un hemen hemen her pozisyonda kullandığı Barış'ın yerinin artık kanat bek olması bekleniyor. Başarılı oyuncunun yeri ise yapılacak takviyelere göre netleşecek. Sağ veya sol kanat bekinde şans bulacak Barış'ın daha önce böyle bir tecrübesi yok. Fakat dinamizmiyle eksikliğini kapatabilir. Ayrıca bu karar, Barış'ın gelecek kariyeri için belirleyici rol oynayabilir.

ELIAS JELERT:

Kopenhag kariyerinde genellikle dörtlü savunmada oynayan Jelert, bazı maçlarda kanat beki olarak da süre aldı. Danimarkalı oyuncu, U21 Milli Takımı'nın son maçında dörtlünün solundaydı. Yeni düzen, dinamizmi ve hızıyla dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu için eksikleri kapatmanın yolu olabilir. Jelert'in hem sol hem de sağda şans bulması ise rotasyona önemli bir katkı sağlayacak.

İSMAIL JAKOBS:

Kariyerine sol ön oyuncusu olarak başlayan Senegalli, daha sonra beke geçiş yaptı. Dörtlü ve üçlü sistemlerde şans bulan Jakobs, geçen sezon iki taktikte de sol kenardaydı. Atletizm ve mevcut savunma özellikleriyle kulvarı kullanabilen yıldızın, alternatif olacağı belirtilen sol stoperde ise tecrübesi yok.

Haber analiz: Sergen DAĞ