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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan sol bek! İşte ayrıntılar

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler sol bek transferine çevrildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Cimbom Lazio'dan bir isimle ilgileniyor. İşte o isim ve detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 12:32
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan sol bek! İşte ayrıntılar

Bu sezon yaptıkları flaş transferlerle gündemden hiç düşmeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan sol bek! İşte ayrıntılar

Son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılılarda gözler sol bek transferine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan sol bek! İşte ayrıntılar

TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre, Galatasaray Lazio'dan Luca Pellegrini'yle ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan sol bek! İşte ayrıntılar

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Luca Pellegrini, 2 hafta önce şahsi arabasıyla antrenmana giderken karşıdan gelen bir arabayla çarpışarak trafik kazası geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan sol bek! İşte ayrıntılar

'DURUMU İYİ'

Kaza sonrası Lazio resmi web sitesinden, "SS Lazio'nun sağlık personeli, futbolcu Luca Pellegrini'nin bugün meydana gelen trafik kazası sonrasında sağ bacağında parçalanma ve morluklar oluştuğunu ve çeşitli künt travmalar geçirdiğini bildirdi. Oyuncu şu anda evinde gayet iyi dinleniyor. Durumu iyi ve halihazırda özel bir tedaviye başlamış durumda. Günlük klinik izlemeye tabi tutulacak ve önümüzdeki birkaç gün içinde iyileşme sürelerini ölçmek için daha ileri enstrümantal testlere tabi tutulacak." açıklaması yapıldı.

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