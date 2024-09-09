TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o isme flaş talip! Mehmet Topal'ın takımına gidiyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte o isme, Mehmet Topal'ın teknik direktörlük görevini yaptığı Petrolul Ploieşti talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Topal'ın ekibi 8 maçın sonunda topladığı 13 puanla ligin 5. basamağında bulunuyor.
MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK
Romanya basınının haberine Petrolul Ploieşti, Cicaldau için Galatasaray'a kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun maaşını ise Galatasaray'ın ödeyeceği iddia edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 32 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Alexandru Cicaldau, yeşil beyazlı ekiple çıktığı 32 maçta 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi.
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