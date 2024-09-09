TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o isme flaş talip! Mehmet Topal'ın takımına gidiyor

2021/2022 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR Hürriyet'in haberine göre; Son iki sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Cicaldau, Romanya 1. Ligi'nde mücadele eden Petrolul Ploieşti ile bir yıllık kiralık olarak anlaştı.