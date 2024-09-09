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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o isme flaş talip! Mehmet Topal'ın takımına gidiyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte o isme, Mehmet Topal'ın teknik direktörlük görevini yaptığı Petrolul Ploieşti talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 15:38
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o isme flaş talip! Mehmet Topal'ın takımına gidiyor

2021/2022 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o isme flaş talip! Mehmet Topal'ın takımına gidiyor

ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR

Hürriyet'in haberine göre; Son iki sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Cicaldau, Romanya 1. Ligi'nde mücadele eden Petrolul Ploieşti ile bir yıllık kiralık olarak anlaştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o isme flaş talip! Mehmet Topal'ın takımına gidiyor

MEHMET TOPAL'IN ÖĞRENCİSİ OLACAK

Cicaldau'nun kiralık olarak transfer olmaya hazırlandığı Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörlüğünü eski milli futbolcu Mehmet Topal yapıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o isme flaş talip! Mehmet Topal'ın takımına gidiyor

Topal'ın ekibi 8 maçın sonunda topladığı 13 puanla ligin 5. basamağında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o isme flaş talip! Mehmet Topal'ın takımına gidiyor

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Romanya basınının haberine Petrolul Ploieşti, Cicaldau için Galatasaray'a kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun maaşını ise Galatasaray'ın ödeyeceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da o isme flaş talip! Mehmet Topal'ın takımına gidiyor

GEÇTİĞİMİZ SEZON 32 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Alexandru Cicaldau, yeşil beyazlı ekiple çıktığı 32 maçta 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

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