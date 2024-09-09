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Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...

Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde taraftarlarına müjdelediği yetenekli oyuncu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin son dakikalarında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İşte sarı kırmızılıları üzen o haber... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 18:55
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Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...

Galatasaray, transfer döneminde hücum hattına yaptığı takviyeler ile birlikte yeni bir dizilişe ve oyun planına geçiş yapmayı planlıyordu. Okan Buruk'un çift forvet planı, Mauro İcardi'nin sakatlığı ile birlikte sekteye uğramıştı.

Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...

Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncunun sağlık durumu ile ilgili resmi açıklamada bulunulmuş ve yapılan kontrollerde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği belirtilmişti.

Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...

Fenerbahçe derbisini de kaçıracak olan yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin 1,5 - 2 aya kadar sürebileceği de gelen üzücü haberler arasındaydı.

Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...

Sarı kırmızılılara gelen ikinci sakatlık haberi ise transfer döneminin bitmesine yakın renklerine bağladığı yıldız oyuncudan oldu. İşte Galatasaraylıları üzen haber...

Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...

Victor Osimhen'in ardından Monaco'dan Ismail Joshua Jakobs, son şampiyonun bu sezonki kadrosuna katılmıştı. Genç oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transfer gerçekleşmişti.

Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...

Buna göre futbolcunun kulübüne net 1 milyon Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecekti. Jakobs'a ise net 2.1 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklanmıştı. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8 milyon Euro olarak kararlaştırılmıştı.

Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden 25 yaşındaki sol bek oyuncusu, Burundi ile oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak sahadan çıktı. Sarı kırmızılı taraftarlarda ise oyuncunun sağlık durumunu merak konusu.

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