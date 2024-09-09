Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...

Buna göre futbolcunun kulübüne net 1 milyon Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecekti. Jakobs'a ise net 2.1 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklanmıştı. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8 milyon Euro olarak kararlaştırılmıştı.