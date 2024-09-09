Galatasaray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! Milli takım maçında...
Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde taraftarlarına müjdelediği yetenekli oyuncu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin son dakikalarında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İşte sarı kırmızılıları üzen o haber... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Sarı kırmızılılara gelen ikinci sakatlık haberi ise transfer döneminin bitmesine yakın renklerine bağladığı yıldız oyuncudan oldu. İşte Galatasaraylıları üzen haber...
Victor Osimhen'in ardından Monaco'dan Ismail Joshua Jakobs, son şampiyonun bu sezonki kadrosuna katılmıştı. Genç oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transfer gerçekleşmişti.
Buna göre futbolcunun kulübüne net 1 milyon Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecekti. Jakobs'a ise net 2.1 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklanmıştı. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8 milyon Euro olarak kararlaştırılmıştı.
Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden 25 yaşındaki sol bek oyuncusu, Burundi ile oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak sahadan çıktı. Sarı kırmızılı taraftarlarda ise oyuncunun sağlık durumunu merak konusu.
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