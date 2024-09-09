Galatasaray'a Fildişili sol bek piyangosu! Menajeri önerdi
Transfer döneminde yaptıkları hamleler ile gündemden hiç düşmeyen Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılılar bu kez sol bek transferi için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki yıldız oyuncu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Temmuz 2022'de Reims'den Körfez ekibine transfer olan Konan, geçen sezonu ise kiralık olarak Al Fayha'da geçirmişti.
Konan, Al Nassr formasıyla toplamda 37 maçta forma giydi.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 5 asiste imza attı.
28 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.
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