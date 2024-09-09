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Galatasaray'a Fildişili sol bek piyangosu! Menajeri önerdi

Transfer döneminde yaptıkları hamleler ile gündemden hiç düşmeyen Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılılar bu kez sol bek transferi için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki yıldız oyuncu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'a Fildişili sol bek piyangosu! Menajeri önerdi

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Fildişili sol bek piyangosu! Menajeri önerdi

Geçtiğimiz gün Suudi ekibi Al Nassr ile yollarını ayran Fildişili sol bek Ghislain Konan'ın menajerinin oyuncusunu sarı-kırmızılı takıma önerdiği, Takvim'de yer alan haberde yönetimin de teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Galatasaray'a Fildişili sol bek piyangosu! Menajeri önerdi

Milli aradan sonra 3-5-2 sistemine dönmeyi düşünen teknik direktör Okan Buruk'un kanat mevkisinde de forma giyebilmesinden dolayı 28 yaşındaki yıldız ismin transferine sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray'a Fildişili sol bek piyangosu! Menajeri önerdi

Temmuz 2022'de Reims'den Körfez ekibine transfer olan Konan, geçen sezonu ise kiralık olarak Al Fayha'da geçirmişti.

Galatasaray'a Fildişili sol bek piyangosu! Menajeri önerdi

Konan, Al Nassr formasıyla toplamda 37 maçta forma giydi.

Galatasaray'a Fildişili sol bek piyangosu! Menajeri önerdi

Yıldız futbolcu bu maçlarda 5 asiste imza attı.

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