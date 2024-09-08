Galatasaray - Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE | Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Esenler Erokspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Esenler Erokspor maçı 8 Eylül 2024 tarihinde 18:30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Karşılaşmanın GS YouTube kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.