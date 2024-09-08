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Galatasaray 8-3 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, milli ara sebebiyle oynadığı hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 21:19 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 21:20
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Galatasaray 8-3 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, milli ara sebebiyle oynadığı hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti.

Galatasaray, Florya Metin Oktay tesislerinde hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşılaştı. Teknik Direktör Okan Buruk mücadeleye, Günay Güvenç, Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Yusuf Demir, Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılılar Michy Batshuayi'nin 3, Gabriel Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun da birer golüyle sahadan 8-3 galip ayrıldı. Esenler'de ise Mame Faye 2, Hamza Catakovic bir gole imza attı.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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