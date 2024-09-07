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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Chilwell çalımı!

Transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray, vitesi arttırdı. Son haberlere göre menajerler, kanat ve bek arayan sarı kırmızılı ekibe ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Ben Chilwell'i önerdi 27 yaşındaki İngiliz oyuncu için teknik heyetin raporu bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Ben Chilwell önerildi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa listesine son eklemeleri yapamayan sarı kırmızılılar, lig için yeni isimler arayışında.

Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Ben Chilwell önerildi!

13 Eylül'e kadar transfer yapabilecek Galatasaray'a her gün yeni bir isim önerisi geliyor. Bu isimlerden biri de Ben Chilwell.

Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Ben Chilwell önerildi!

Menajerler, Chelsea forması giyen 27 yaşındaki sol bekin sarı kırmızılı ekibe gelebileceğini iletti. Bu gelişme üzerine yönetim, teknik heyetin raporuna göre harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Ben Chilwell önerildi!

Sarı kırmızılılar, Chilwell konusunda hem maaş hem de sakatlık geçmişi üzerine endişe yaşıyor. Chelsea'den yaklaşık 12 milyon euro kazanan İngiliz oyuncunun yüksek maliyeti göz korkutuyor.

Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Ben Chilwell önerildi!

Sarı- kırmızılılar, transfer gerçekleşirse cüzi bir miktarını karşılayabilir. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren ve geçmişte de sorunlar yaşayan oyuncu için detaylı sağlık raporu istenebilir.

Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Ben Chilwell önerildi!

Transferin son anlarında Juventus'tan Kostic için bastıran Galatasaray'da, Chilwell de o bölge için benzer profillerden biri.

Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Ben Chilwell önerildi!

Okan Buruk'un geçmeyi planladığı iddia edilen üçlü savunmanın kanat beki olarak görev yapabilir. İngiliz oyuncu, daha önce birçok kez o düzende oynadı.

Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Ben Chilwell önerildi!

Leicester'da yetişen yıldız oyuncu, 2020'de 50 milyon euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.

Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Ben Chilwell önerildi!

İngiliz ekibinde 106 maça çıkan Chilwell, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 21 kez görev yaparken 1 gol ve 5 asistle oynadı.

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