TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Chilwell çalımı!
Transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray, vitesi arttırdı. Son haberlere göre menajerler, kanat ve bek arayan sarı kırmızılı ekibe ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Ben Chilwell'i önerdi 27 yaşındaki İngiliz oyuncu için teknik heyetin raporu bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sarı kırmızılılar, Chilwell konusunda hem maaş hem de sakatlık geçmişi üzerine endişe yaşıyor. Chelsea'den yaklaşık 12 milyon euro kazanan İngiliz oyuncunun yüksek maliyeti göz korkutuyor.
Sarı- kırmızılılar, transfer gerçekleşirse cüzi bir miktarını karşılayabilir. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren ve geçmişte de sorunlar yaşayan oyuncu için detaylı sağlık raporu istenebilir.
Transferin son anlarında Juventus'tan Kostic için bastıran Galatasaray'da, Chilwell de o bölge için benzer profillerden biri.
Okan Buruk'un geçmeyi planladığı iddia edilen üçlü savunmanın kanat beki olarak görev yapabilir. İngiliz oyuncu, daha önce birçok kez o düzende oynadı.
Leicester'da yetişen yıldız oyuncu, 2020'de 50 milyon euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.
İngiliz ekibinde 106 maça çıkan Chilwell, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 21 kez görev yaparken 1 gol ve 5 asistle oynadı.
Chelsea'da gözden düşen yıldız ismin ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Chilwell'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2027'de sona erecek.
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