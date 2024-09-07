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Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin ardından flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un ısrarla kadrosuna katmak istediği futbolculardan birisi de Adrien Rabiot. Son olarak sarı-kırmızılılarda bu transfer için kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Galatasaray'da orta saha transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Sarı-kırmızılı takım yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürdüğü ancak renklerine bağlayamadığı Fransız orta saha Adrien Rabiot'dan vazgeçmiyor.

Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Avrupa'ya yetiştirmek için serbest statüde bulunan 29 yaşındaki oyuncuya 8.5 milyon Euro yıllık ücretin yanı sıra 5 milyon Euro da imza parası öneren ancak bu teklifi kabul edilmeyen Galatasaray, yıldız ismin menajerliğini yapan annesiyle yeniden temas kurdu.

Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Takvim'in haberine göre Aslan'ın Rabiot için kısa süre içerisinde yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Şu ana kadar Barcelona, Real Madrid, Milan ve Körfez ekiplerini geri çeviren yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelip gelmeyeceği merak konusu.

Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Fransa Milli Takım Teknik Teknik Direktörü Didier Deschamps da "Adrien Rabiot utanç verici bir durumun içinde. Umarım en kısa sürede onu aramızda görebileceğimiz bir takıma imza atar" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Adrien Rabiot, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı.

Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Fransız orta saha oyuncusu 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.

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