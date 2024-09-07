Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin ardından flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un ısrarla kadrosuna katmak istediği futbolculardan birisi de Adrien Rabiot. Son olarak sarı-kırmızılılarda bu transfer için kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar...
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Avrupa'ya yetiştirmek için serbest statüde bulunan 29 yaşındaki oyuncuya 8.5 milyon Euro yıllık ücretin yanı sıra 5 milyon Euro da imza parası öneren ancak bu teklifi kabul edilmeyen Galatasaray, yıldız ismin menajerliğini yapan annesiyle yeniden temas kurdu.
Takvim'in haberine göre Aslan'ın Rabiot için kısa süre içerisinde yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.
Şu ana kadar Barcelona, Real Madrid, Milan ve Körfez ekiplerini geri çeviren yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelip gelmeyeceği merak konusu.
Fransa Milli Takım Teknik Teknik Direktörü Didier Deschamps da "Adrien Rabiot utanç verici bir durumun içinde. Umarım en kısa sürede onu aramızda görebileceğimiz bir takıma imza atar" ifadelerini kullanmıştı.
Adrien Rabiot, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı.
Fransız orta saha oyuncusu 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.
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