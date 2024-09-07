Galatasaray'da Adrien Rabiot ısrarı! Transferde olay hamle

Takvim'in haberine göre Aslan'ın Rabiot için kısa süre içerisinde yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

Şu ana kadar Barcelona, Real Madrid, Milan ve Körfez ekiplerini geri çeviren yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelip gelmeyeceği merak konusu.