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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralanan ve sezon başında bonservisi alınan Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Adı Katar ekipleriyle anılan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 14:37
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha sakin bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala adeta şaha kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Sarı-kırmızılılar, dünya çapında büyük yankı uyandıran bir transfere imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Cimbom, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen ve dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Galatasaray, 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün 6 milyon Euro maaş alacağını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Osimhen takviyesiyle gündem olan sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ün ayrılığının ardından sol bek bölgesini de güçlendirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Senegalli oyuncuyu 1 milyon Euro'ya kiralayan sarı-kırmızılılar, zorunlu satın alma opsiyonu olarak ise 8 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu, 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Galatasaray'da Osimhen ve Jakobs hamlelerinin yanı sıra bir de ayrılık gerçekleşti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Sarı-kırmızılılar, milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya gönderdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Aslan'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından sezon başında bonservisi alınan Hakim Ziyech'in de takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Faslı yıldızın takımdan ayrılmak istediği ve bu talebini yönetime ilettiği öne sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Fransız basını, adı Katar takımlarıyla anılan deneyimli kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

GALATASARAY'DA KALIYOR

Bladi'de yer alan habere göre; Hakim Ziyech, kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Haberde sarı-kırmızılıların Ziyech'i takımda tutma kararı aldığı ve bu nedenle UEFA listesine eklediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

31 yaşındaki futbolcunun adı Al-Arabi ve Al-Gharafa gibi takımlarla anılıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 237 dakika süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Faslı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...

Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Ziyech'in güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.

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