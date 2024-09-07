GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralanan ve sezon başında bonservisi alınan Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Adı Katar ekipleriyle anılan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün 6 milyon Euro maaş alacağını açıkladı.
Osimhen takviyesiyle gündem olan sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ün ayrılığının ardından sol bek bölgesini de güçlendirdi.
Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Senegalli oyuncuyu 1 milyon Euro'ya kiralayan sarı-kırmızılılar, zorunlu satın alma opsiyonu olarak ise 8 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu, 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Galatasaray'da Osimhen ve Jakobs hamlelerinin yanı sıra bir de ayrılık gerçekleşti.
Sarı-kırmızılılar, milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya gönderdi.
Aslan'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından sezon başında bonservisi alınan Hakim Ziyech'in de takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Faslı yıldızın takımdan ayrılmak istediği ve bu talebini yönetime ilettiği öne sürülmüştü.
Fransız basını, adı Katar takımlarıyla anılan deneyimli kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
GALATASARAY'DA KALIYOR
Bladi'de yer alan habere göre; Hakim Ziyech, kariyerine Galatasaray'da devam edecek.
Haberde sarı-kırmızılıların Ziyech'i takımda tutma kararı aldığı ve bu nedenle UEFA listesine eklediği belirtildi.
31 yaşındaki futbolcunun adı Al-Arabi ve Al-Gharafa gibi takımlarla anılıyordu.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 237 dakika süre aldı.
Faslı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Ziyech'in güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.
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