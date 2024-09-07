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BIIK Shymkent - Galatasaray (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi) | CANLI İZLE

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 20:19
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BIIK Shymkent - Galatasaray (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi) | CANLI İZLE

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 8. Grup Final maçında Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşılaşıyor.

Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

👉 SHYMKENT - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

TUR ATLAMA MÜCADELESİ

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 8. Grup Yarı Final maçında Racing FC Union takımını 4-1 mağlup etmişti. Galatasaray bugün rakibini eleyip turu geçerse adını 2. eleme turuna yazdıracak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Nyon'da UEFA'nın genel merkezinde yapılacak. Karşılaşmalar 18-19 Eylül, rövanşları 25-26 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

KARŞILAŞMADA GOL PERDESİ AÇILDI!

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