TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!
Transferin hareketli takımlarından Galatasray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig devi kanat rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan yıldız oyuncu, Türkiye'ye gelmek için kulübüne rest çekti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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TNT Sports Brasil'in haberine göre Galatasaray, Kolombiyalı forvet için 12 milyon euroluk teklifte bulundu.
Öte yandan Brezilya basını, Galatasaray'ın yaptığı teklifinin reddedilmesinden sonra oyuncu ve kulüp arasında ipler gerildiğini duyurdu.
Kulübün kararına tepki gösteren ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Jhon Arias, "Bırakın gideyim" ifadelerini kullandı.
Fluminense kulübü, Avrupa kulüplerinden birçok teklif alan Kolombiyalı oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor.
Fluminense'de toplam 180 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu 36 kez gol sevinci yaşadı.
Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Arias'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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