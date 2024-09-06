Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

Transferin hareketli takımlarından Galatasray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig devi kanat rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan yıldız oyuncu, Türkiye'ye gelmek için kulübüne rest çekti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 16:54
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

Victor Osimhen hamlesiyle büyük ses getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

Wilfred Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar kanat rotasyonunu genişletmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Jhon Arias ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

TNT Sports Brasil'in haberine göre Galatasaray, Kolombiyalı forvet için 12 milyon euroluk teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

Öte yandan Brezilya basını, Galatasaray'ın yaptığı teklifinin reddedilmesinden sonra oyuncu ve kulüp arasında ipler gerildiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

Kulübün kararına tepki gösteren ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Jhon Arias, "Bırakın gideyim" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

Fluminense kulübü, Avrupa kulüplerinden birçok teklif alan Kolombiyalı oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

Fluminense'de toplam 180 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu 36 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim!

Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Arias'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı!
G.Saray'ın istediği yıldız isimden flaş transfer kararı!
DİĞER
2024 Ceyda Düvenci'ye yaradı! İncecik olan Ceyda Düvenci yaza veda ederken nefes kesti!
Başkan Erdoğan'dan 'eğitim' zirvesinde önemli açıklamalar! Sosyal medya gençleri zehirliyor... "Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alem"
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz aday!
F.Bahçe'de Medina transferiyle ilgili flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın istediği yıldız isimden flaş transfer kararı! G.Saray'ın istediği yıldız isimden flaş transfer kararı! 16:22
F.Bahçe'den Urbanski harekatı! F.Bahçe'den Urbanski harekatı! 15:47
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz aday! F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz aday! 14:51
Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! 14:16
Galler - Türkiye maçı detayları! Galler - Türkiye maçı detayları! 14:01
Fırtına derbi hazırlıklarını sürdürdü Fırtına derbi hazırlıklarını sürdürdü 13:58
Daha Eski
F.Bahçe'de Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! F.Bahçe'de Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! 13:51
Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı 13:27
Orta sahaya Philip Billing sürprizi! Orta sahaya Philip Billing sürprizi! 13:04
Türkiye - İzlanda maçının hakemi açıklandı! Türkiye - İzlanda maçının hakemi açıklandı! 12:30
"Teşekkürler, Baba" "Teşekkürler, Baba" 12:23
Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları açıklandı! Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları açıklandı! 12:12