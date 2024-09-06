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Osimhen sabırsız

Nijeryalı taraftarın önüne çıkmak için gün sayıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Osimhen sabırsız
Galatasaray'ın bomba transferi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayı giyeceği ilk günü iple çekiyor. İmzasının ardından Nijerya Milli Takımı kampına giden 25 yaşındaki yıldızın yakın arkadaşı Buchi Laba, Osimhen'le ilgili konuştu. Laba, "Şunu açıklığa kavuşturayım; Osimhen'in Ocak ayında ayrılma ihtimali yok. Tüm sezon kiralık. Lütfen içiniz rahat olsun. Kulübünüzü seviyor ve taraftarlarınızın önünde oynamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı. Sezon sonuna kadar Galatasaray'da oynayacak Osimhen'in, İcardi'nin yokluğunda Çaykur Rizespor maçında formayı direkt alması bekleniyor.
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