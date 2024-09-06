Osimhen sabırsız

Galatasaray'ınbombatransferi Victor Osimhen,sarı-kırmızılı formayıgiyeceği ilk günüiple çekiyor. İmzasınınardından Nijerya Milli Takımıkampına giden 25yaşındaki yıldızın yakınarkadaşı Buchi Laba,Osimhen'le ilgili konuştu.Laba, "Şunuaçıklığa kavuşturayım;Osimhen'in Ocak ayındaayrılma ihtimali yok. Tümsezon kiralık. Lütfen içinizrahat olsun. Kulübünüzüseviyor ve taraftarlarınızınönünde oynamak için sabırsızlanıyor"ifadelerini kullandı.Sezon sonuna kadarGalatasaray'da oynayacakOsimhen'in, İcardi'nin yokluğundaÇaykur Rizespormaçında formayı direkt almasıbekleniyor.