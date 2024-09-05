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Son Aslan Osimhen

Galatasaray’ın ses getiren transferi Victor Osimhen‘in Napoli’den bedelsiz olarak kiralandığı aktarıldı. Nijeryalı yıldıza 2024-2025 sezonu boyunca 6 milyon euro maaş ödeneceği açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Son Aslan Osimhen

Dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen, Galatasaray ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Nijeryalı golcünün Napoli'den bedelsiz kiralandığı açıklandı. Sarı kırmızılıların yıldız forvete 2024- 2025 sezonunda 6 milyon euro maaş ödeyeceği bildirildi. İmzanın ardından konuşan Osimhen, "Galatasaray'ın ilgisini duyunca karar vermek kolaydı. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum. Havalimanındaki karşılama için teşekkür ederim. Kendimi Galatasaray'a adayacağım. Ayrıca Mertens benim için abi gibi. Mertens'i hep takip ediyordum" diye konuşarak duygularını dile getirdi. Başkan Dursun Özbek de "Osimhen, Türk sporu ve Galatasaray için çok önemli bir transfer. Kendisine başarılar diliyorum. Bize büyük katkı verecek" şeklinde konuştu.

NAPOLI 2027'YE UZATTI

İtalyan kulübü Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını resmi olarak duyurdu. Aynı zamanda Napoli'nin Nijeryalı forvetin serbest kalma bedelini 75 milyon euro şeklinde yeniden belirlediği ifade edildi.

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