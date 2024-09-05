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Sergio Olympiakos'a
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Sergio Oliveira, Olympiakos ile anlaştı. Sözleşmesi karşılıklı feshedilen Portekizli orta saha oyuncusu, Olympiakos'la el sıkıştı. Yunan ekibiyle 2+1 yıllığına anlaşan Oliveira'nın Yunanistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçmeyi kabul ettiği bildirildi. 2022-2023 sezonunda Porto'dan transfer edilen Portekizli futbolcu, Galatasaray'la 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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