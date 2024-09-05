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Jakobs'a lisans çıktı
Aslan'ın yeni transferi Ismail Jakobs’un lisansı çıkarıldı. Sarı kırmızılı kulüp, dün Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak yıldız sol bekin lisansını resmen çıkardı. Monaco’dan kadroya katılan 25 yaşındaki futbolcu, 14 Eylül’de Trendyol Süper Lig’de 5. haftada RAMS Park’ta oynanacak olan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyebilecek. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Ismail Jakobs, Monaco’da bu sezon 2 resmi maça çıktı ve 180 dakika sahada kaldı.
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