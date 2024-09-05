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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Casemiro hesapları!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gündemde yer alan yıldızlardan birisi de Casemiro. Son olarak sarı-kırmızılılarda Brezilyalı yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Casemiro hesapları!

Transfer döneminin son günlerinde hızlanan Galatasaray, arka arkaya flaş hamlelere imza atıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Casemiro hesapları!

Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'le dünyayı ayağa kaldıran Aslan, gözünü Manchester United'ın ünlü orta sahası Casemiro'ya dikti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Casemiro hesapları!

ESPN'de yer alan haberde, sarı kırmızılıların Brezilyalı futbolcuyu 1 yıllık kiralamak için ManU ile görüştüğü yazıldı. Yıllık 21.6 milyon euro maaşı olan Casemiro'nun şartları soruldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Casemiro hesapları!

MAAŞ GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR

Manchester United'ın 32 yaşındaki Casemiro'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Casemiro hesapları!

Galatasaray da tecrübeli orta sahanın yıllık maaşının bir kısmını ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Casemiro hesapları!

ManU'nun PSG'den aynı bölgeye Manuel Ugarte'yi transfer etmesinden dolayı Casemiro'yu gönderebileceği kaydedildi. Breziyalı futbolcunun İngiliz kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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