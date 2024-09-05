TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Casemiro hesapları!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gündemde yer alan yıldızlardan birisi de Casemiro. Son olarak sarı-kırmızılılarda Brezilyalı yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
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MAAŞ GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR
Manchester United'ın 32 yaşındaki Casemiro'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray da tecrübeli orta sahanın yıllık maaşının bir kısmını ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
ManU'nun PSG'den aynı bölgeye Manuel Ugarte'yi transfer etmesinden dolayı Casemiro'yu gönderebileceği kaydedildi. Breziyalı futbolcunun İngiliz kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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