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Benfica'da Kerem sevinci
Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de dikkatleri üzerine topladı. Ülke basınında Kerem'in transferine geniş yer ayrıldı. Kerem'in hem Türk Milli Takımı hem de Galatasaray için gelecek vaat eden bir yıldız olduğu vurgulandı. Benfica'da Manuel Rui Costa'nın önemli bir hamle yaptığı aktarıldı. Ayrıca Orkun Kökçü ile Kerem'in takımda iyi bir uyum yakalayacağı ifade edildi.
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