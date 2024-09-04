Veda etmeye geleceğim!

Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 2020'de transfer olduğu Aslan'da 4 yıl geçiren 25 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'dan, G.Saray'a geldiğim günün dördüncü yıl dönümünde kalbimde tarifsiz bir sevgi, yaşanılan onca hatıra, hayatıma giren birçok güzel insanın hissettirdiği eşsiz sıcaklıkla ayrılıyorum… Galatasaray'ı, Galatasaraylıları, Galatasaray'ı temsil eden tüm değerleri çok sevdim, hep seveceğim. Sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim. Ve her birinizi çok özleyeceğim… Umarım en kısa zamanda, evimizde size veda etme fırsatı bulabilirim. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.