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Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Victor Osimhen hamlesiyle bir anda dünya basınında gündem oldu. İspanyol basını, yıldız golcüyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak bir haber yayımladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 17:04
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MERT KILIÇ
Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezona da 3'te 3 yaparak başlangıç yapan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya gönderen sarı-kırmızılılar, transfer gündemini sarsan bir hamleye imza attı.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Cimbom, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, salı günü 03.20'de İstanbul'a geldi.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi gündem olmaya devam ederken, İspanyol basınından Nijeryalı golcüyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarlar kızdıracak bir haber geldi.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

"YETENEKLERİ SÜPER LİG'E UYGUN DEĞİL"

Fichajes'te yer alan ve "Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi hayal kırıklığı yarattı" başlığıyla yayımlanan haberde Osimhen'in yeteneklerinin Süper Lig için uygun olmadığı belirtildi.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

"BEKLENTİLER YARIDA KALDI"

Haberde ayrıca Chelsea gibi kulüplerin Osimhen ile ilgilenmesinin şaşırtıcı olmadığı anca Galatasaray'a gitmesiyle beklentilerin yarıda kaldığı vurgulandı.

Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...

YAKIN ÇEVRESİ ŞAŞKIN

Haberin detayında 25 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılı takıma transfer olmasının sadece Napoli taraftarları tarafından değil, yakın çevresi tarafından da şaşkınlıkla karşılandığı aktarıldı.

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