Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Victor Osimhen hamlesiyle bir anda dünya basınında gündem oldu. İspanyol basını, yıldız golcüyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak bir haber yayımladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, salı günü 03.20'de İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.
Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi gündem olmaya devam ederken, İspanyol basınından Nijeryalı golcüyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarlar kızdıracak bir haber geldi.
"YETENEKLERİ SÜPER LİG'E UYGUN DEĞİL"
Fichajes'te yer alan ve "Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi hayal kırıklığı yarattı" başlığıyla yayımlanan haberde Osimhen'in yeteneklerinin Süper Lig için uygun olmadığı belirtildi.
"BEKLENTİLER YARIDA KALDI"
Haberde ayrıca Chelsea gibi kulüplerin Osimhen ile ilgilenmesinin şaşırtıcı olmadığı anca Galatasaray'a gitmesiyle beklentilerin yarıda kaldığı vurgulandı.
YAKIN ÇEVRESİ ŞAŞKIN
Haberin detayında 25 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılı takıma transfer olmasının sadece Napoli taraftarları tarafından değil, yakın çevresi tarafından da şaşkınlıkla karşılandığı aktarıldı.
"ELİT OLMAYAN BİR TAKIMA TRANSFER OLDU"
Suudi Arabistan takımlarının Osimhen'e milyon dolarlık kontratlar vermeye istekli olmasına ve Nijeryalı oyuncunun Avrupa'da geçmişi olmasına rağmen elit olmayan bir takıma transfer olduğu ifade edildi.
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