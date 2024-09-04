GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in 1 yıllığına kiraladı. Çocukluğunda zor bir yaşam süren Osimhen'in hayat hikayesi ise filmlere konu olacak cinsten. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, salı günü 03.20'de İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.
Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Cimbom'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen ibretlik hayat hikayesiyle dikkatleri çekiyor.
Takvim'in derlediği habere göre, Nijeryalı yıldız tüm zorluklara rağmen nasıl zirveye çıkılabileceğini herkese gösteren bir isim.
29 Aralık 1998'de çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Osimhen 6 yaşında anne acısını yaşadı.Üstelik 3 ay sonra da babası işsiz kaldı.
Osimhen ailesinin geçimine katkı sağlamak için yollarda su satmaya başladı.
Genç Victor o dönem yaşadıklarını söyle anlatıyor: "Ben ve kardeşlerim için her şey gerçekten zordu. Lagos'ta trafikte su satmak zorunda kaldım. Sadece hayatta kalmak için. Gerçekten zordu. Geldiğim yer, hiçbir şeyin vaat edilmediği bir yer. Tüm bunları yapmak zorundaydım çünkü futbolun ailemin hayatta kalması ve daha iyi bir yaşam için sahip olduğu tek umut olduğunu düşünüyordum."
Osimhen'in acılarla dolu yaşamı 15 yaşında değişmeye başladı.
Ultimate Strikers Academy'de futbol oynayan bir seçmeye katılma karar verdi. Ancak denemeler ülkenin başkenti Abuja'daydı.
Bir kamyonetin tepesinde 10 saatlik bir yolculukla seçmelere katılan Osimhen kendisine verilen 15 dakikalık sürede yetenekleri gösterince müthiş hikayeye ilk adımı atmış oldu.
U17 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak adını herkese duyuran Victor Osimhen ardından kısa süre içinde sürekli gelişerek herkesin konuştuğu bir yetenek haline geldi.
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