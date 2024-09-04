GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Genç Victor o dönem yaşadıklarını söyle anlatıyor: "Ben ve kardeşlerim için her şey gerçekten zordu. Lagos'ta trafikte su satmak zorunda kaldım. Sadece hayatta kalmak için. Gerçekten zordu. Geldiğim yer, hiçbir şeyin vaat edilmediği bir yer. Tüm bunları yapmak zorundaydım çünkü futbolun ailemin hayatta kalması ve daha iyi bir yaşam için sahip olduğu tek umut olduğunu düşünüyordum."

