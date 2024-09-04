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GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in 1 yıllığına kiraladı. Çocukluğunda zor bir yaşam süren Osimhen'in hayat hikayesi ise filmlere konu olacak cinsten. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 09:56
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GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya gönderen sarı-kırmızılılar, transfer gündemini sarsan bir hamleye imza attı.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Cimbom, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, salı günü 03.20'de İstanbul'a geldi.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Cimbom'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen ibretlik hayat hikayesiyle dikkatleri çekiyor.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Takvim'in derlediği habere göre, Nijeryalı yıldız tüm zorluklara rağmen nasıl zirveye çıkılabileceğini herkese gösteren bir isim.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

29 Aralık 1998'de çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Osimhen 6 yaşında anne acısını yaşadı.Üstelik 3 ay sonra da babası işsiz kaldı.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Osimhen ailesinin geçimine katkı sağlamak için yollarda su satmaya başladı.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Genç Victor o dönem yaşadıklarını söyle anlatıyor: "Ben ve kardeşlerim için her şey gerçekten zordu. Lagos'ta trafikte su satmak zorunda kaldım. Sadece hayatta kalmak için. Gerçekten zordu. Geldiğim yer, hiçbir şeyin vaat edilmediği bir yer. Tüm bunları yapmak zorundaydım çünkü futbolun ailemin hayatta kalması ve daha iyi bir yaşam için sahip olduğu tek umut olduğunu düşünüyordum."

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Osimhen'in acılarla dolu yaşamı 15 yaşında değişmeye başladı.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Ultimate Strikers Academy'de futbol oynayan bir seçmeye katılma karar verdi. Ancak denemeler ülkenin başkenti Abuja'daydı.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

Bir kamyonetin tepesinde 10 saatlik bir yolculukla seçmelere katılan Osimhen kendisine verilen 15 dakikalık sürede yetenekleri gösterince müthiş hikayeye ilk adımı atmış oldu.

GALATASARAY HABERİ - Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

U17 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak adını herkese duyuran Victor Osimhen ardından kısa süre içinde sürekli gelişerek herkesin konuştuğu bir yetenek haline geldi.

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