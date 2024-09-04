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GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Napoli forması giyen yıldız golcü Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayarak büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızın transferi sonrası Icardi-Osimhen uyumu merak edilirken, Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 12:47
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala girişimlerini hızlandıran Galatasaray'dan dünya çapında ses getiren bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Galatasaray'ın transferi için her konuda anlaşma sağladığı Nijeryalı santrfor, İstanbul'a geldi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Galatasaray'da Victor Osimhen'in gelişi sonrası teknik direktör Okan Buruk'un sistem değişikliğine gideceği konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Tecrübeli çalıştırıcının, 3-5-2 dizilişine dönerek Icardi ve Osimhen'in beraber oynadığı çift santrforlu sisteme dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Icardi-Osimhen ikilisinin nasıl bir performans vereceği merakla beklenirken, Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Bolavip'te yer alan haberde; Hem Mauro Icardi hem de Victor Osimhen'in genellikle tek forvetli sistemde oynadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Haberde ikilinin birbirine uyum sağlamak zorunda olduğu, aksi takdirde birinin daha az süre alacağı aktarıldı.

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