GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...

Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.