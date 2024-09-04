GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen ile ilgili bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Napoli forması giyen yıldız golcü Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayarak büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızın transferi sonrası Icardi-Osimhen uyumu merak edilirken, Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı.
Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.
Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in gelişi sonrası teknik direktör Okan Buruk'un sistem değişikliğine gideceği konuşulmaya başlandı.
Tecrübeli çalıştırıcının, 3-5-2 dizilişine dönerek Icardi ve Osimhen'in beraber oynadığı çift santrforlu sisteme dönmesi bekleniyor.
Icardi-Osimhen ikilisinin nasıl bir performans vereceği merakla beklenirken, Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bolavip'te yer alan haberde; Hem Mauro Icardi hem de Victor Osimhen'in genellikle tek forvetli sistemde oynadığı belirtildi.
Haberde ikilinin birbirine uyum sağlamak zorunda olduğu, aksi takdirde birinin daha az süre alacağı aktarıldı.
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