Kerem veda etti

Galatasaray'da uzun süredir beklenen ayrılık dün resmen gerçekleşti... Transfer döneminin başında kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini yönetime ileten Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu. Daha önce Rus ekibi Spartak Moskova ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan 25 yaşındaki oyuncu, Portekiz temsilcisinin teklifini kabul etti.

KAMPTAN AYRILDI

İki kulüp arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken; A Milli Takım'ın kampında bulunan Kerem imzayı atmak için Portekiz'e hareket etti. Sarı kırmızılıların, bu transferden 11 milyon euro kazanması bekleniyor. 2020'de transfer olduğu Galatasaray'da 179 maça çıkan ve kaptanlığa kadar yüskelen yıldız oyuncu, 46 gol ve 42 asistlik performansıyla Aslan'a veda etti.