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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i kiralamış, milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu ise Benfica'ya göndermişti. Sarı-kırmızılılarda Kerem'in ardından bir yıldız daha takıma veda ediyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 13:17
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Trendyol Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20'de İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi büyük ses getirirken, sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık yaşandı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Cimbom'un milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Benfica'nın Galatasaray'a net 12 milyon Euro transfer bedeli ödeyeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir." denildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından bir ayrılık daha yolda.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

HAKIM ZIYECH YOLCU

Sarı-kırmızılıların sezon başında satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Hakim Ziyech, takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

A Spor'un haberine göre; Faslı yıldız, ayrılık talebini yönetime iletti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

OLYMPIAKOS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Deneyimli futbolcunun Olympiakos'a transfer olacağı konuşulurken, Yunan ekibinden resmi açıklama geldi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Gazzetta'nın haberine göre; Olympiakos'lu yöneticiler, Hakim Ziyech'in transfer edileceğine ilişkin haberleri yalanladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 237 dakika süre aldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor

Faslı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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