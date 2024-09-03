Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Yıldız isim veda ediyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i kiralamış, milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu ise Benfica'ya göndermişti. Sarı-kırmızılılarda Kerem'in ardından bir yıldız daha takıma veda ediyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.
Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen transferi büyük ses getirirken, sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık yaşandı.
Cimbom'un milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Benfica'nın Galatasaray'a net 12 milyon Euro transfer bedeli ödeyeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir." denildi.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından bir ayrılık daha yolda.
HAKIM ZIYECH YOLCU
Sarı-kırmızılıların sezon başında satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Hakim Ziyech, takıma veda etmeye hazırlanıyor.
AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ
A Spor'un haberine göre; Faslı yıldız, ayrılık talebini yönetime iletti.
OLYMPIAKOS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Deneyimli futbolcunun Olympiakos'a transfer olacağı konuşulurken, Yunan ekibinden resmi açıklama geldi.
Gazzetta'nın haberine göre; Olympiakos'lu yöneticiler, Hakim Ziyech'in transfer edileceğine ilişkin haberleri yalanladı.
Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 237 dakika süre aldı.
Faslı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.
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