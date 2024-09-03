GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, büyük ses getiren bir ismi takıma kazandırdı. Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. Öte yandan 25 yaşındaki golcünün sözleşmesinde yer alan kritik madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:48 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 11:01
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Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20'de İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.
Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi büyük yankı uyandırırkeni yıldız golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Artı Futbol programında Osimhen'in sözleşmesindeki özel maddeyi açıkladı.
İSTEDİĞİ TAKIMLARDAN TEKLİF GELİRSE OCAKTA AYRILACAK
Tüzemen, "Victor Osimhen, Galatasaray'daki sözleşmesine özel bir madde koydurmuş. 10 tane takım ismi vermiş. Bu takımlardan teklif gelirse ocak ayında ayrılma izni istemiş. Bu da kabul edilmiş." ifadelerini kullandı.
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