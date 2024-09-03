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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, büyük ses getiren bir ismi takıma kazandırdı. Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. Öte yandan 25 yaşındaki golcünün sözleşmesinde yer alan kritik madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:48 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 11:01
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezona da 3'te 3 yaparak başlangıç yapan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya gönderen sarı-kırmızılılar, transfer gündemini sarsan bir hamleye imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Cimbom, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20'de İstanbul'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi büyük yankı uyandırırkeni yıldız golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Artı Futbol programında Osimhen'in sözleşmesindeki özel maddeyi açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşmesinde çok konuşulacak madde! Ocak ayında...

İSTEDİĞİ TAKIMLARDAN TEKLİF GELİRSE OCAKTA AYRILACAK

Tüzemen, "Victor Osimhen, Galatasaray'daki sözleşmesine özel bir madde koydurmuş. 10 tane takım ismi vermiş. Bu takımlardan teklif gelirse ocak ayında ayrılma izni istemiş. Bu da kabul edilmiş." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN'İN SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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