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GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski takımı Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılıların yeni dünya yıldızı Victor Osimhen'in transferine ilişkin bir yorum yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 12:10
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GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Yeni sezonda daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan çok konuşulan bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın transferi için her konuda anlaşma sağladığı Nijeryalı santrfor, İstanbul'a geldi.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Orta sahasını da güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden birisi de İlkay Gündoğan olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu, Barcelona'da ayrıldıktan sonra eski takımı Manchester City'ye transfer oldu.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray taraftarlığıyla da bilinen İlkay, sosyal medya hesabı üzerinden Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takıma transferini yorumladı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Tecrübeli futbolcu, Nijeryalı santrforun Galatasaray'a transferini "Crazy" (Çılgın) olarak yorumlarken, yorumuna şaşkın yüz ifadesi, Nijerya bayrağı ve Aslan emojisiyle birlikte sarı-kırmızı renklerin yer aldığı emojileri ekledi.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

İlkay'ın bu yorumu sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

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