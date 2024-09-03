GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Osimhen yorumu! Sosyal medyada gündem oldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski takımı Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılıların yeni dünya yıldızı Victor Osimhen'in transferine ilişkin bir yorum yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı.
Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.
Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Orta sahasını da güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden birisi de İlkay Gündoğan olmuştu.
Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu, Barcelona'da ayrıldıktan sonra eski takımı Manchester City'ye transfer oldu.
Galatasaray taraftarlığıyla da bilinen İlkay, sosyal medya hesabı üzerinden Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takıma transferini yorumladı.
Tecrübeli futbolcu, Nijeryalı santrforun Galatasaray'a transferini "Crazy" (Çılgın) olarak yorumlarken, yorumuna şaşkın yüz ifadesi, Nijerya bayrağı ve Aslan emojisiyle birlikte sarı-kırmızı renklerin yer aldığı emojileri ekledi.
İlkay'ın bu yorumu sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
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