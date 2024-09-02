TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek
Galatasaray'da üst üste yaşanan ayrılıkların ardından transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanat bölgesine takviye yapma kararı alan sarı kırmızılılar, listesindeki futbolcuları netleştirdi. Cimbom hedefindeki o 5 yıldızdan 1'ine imza attırmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon 79. dakikada takımının tek golünü kaydetti.
Öte yandan ligde 3'te 3 yapan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.
Sarı kırmızılılarda transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Aslan'da geçtiğimiz günlerde Tete ve Zaha ile yollar ayrılmıştı.
Ziyech'in olası transferi sonrasında kanat hattında rotasyon daralacak.
Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe'ye kaptıran ve kadrosunda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Yunus'u bulunduran sarı-kırmızılılarda alternatif olarak Yusuf var.
Bu doğrultuda yönetim, kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.
İşte Transfermarkt'ta yer alan Cimbom'un kanat bölgesi için transfer listesindeki futbolcular...
CHRISTIAN RASMUSSEN
MATIAS FERNANDEZ-PARDO
ARMAND LAURIENTE
JHON ARIAS
VELJKO BIRMANCEVIC
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