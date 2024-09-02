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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Galatasaray'da üst üste yaşanan ayrılıkların ardından transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanat bölgesine takviye yapma kararı alan sarı kırmızılılar, listesindeki futbolcuları netleştirdi. Cimbom hedefindeki o 5 yıldızdan 1'ine imza attırmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 09:37
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Sarı kırmızılı ekip, ligde ilk 2 maçını kazansa da Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor'a konuk olan "Cimbom", 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 38. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon 79. dakikada takımının tek golünü kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Öte yandan ligde 3'te 3 yapan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Sarı kırmızılılarda transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Aslan'da geçtiğimiz günlerde Tete ve Zaha ile yollar ayrılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Ziyech'in olası transferi sonrasında kanat hattında rotasyon daralacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe'ye kaptıran ve kadrosunda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Yunus'u bulunduran sarı-kırmızılılarda alternatif olarak Yusuf var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Bu doğrultuda yönetim, kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

İşte Transfermarkt'ta yer alan Cimbom'un kanat bölgesi için transfer listesindeki futbolcular...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

CHRISTIAN RASMUSSEN

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

MATIAS FERNANDEZ-PARDO

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

ARMAND LAURIENTE

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

JHON ARIAS

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