TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek

Sarı kırmızılı ekip, ligde ilk 2 maçını kazansa da Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor'a konuk olan "Cimbom", 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 38. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile fileleri havalandırdı.