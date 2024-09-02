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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan büyük ses getirecek bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. İşte Osimhen'in sözleşme şartları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:33
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Sarı kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Sarı kırmızılıların gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler(KK), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Puanını 9 yapan sarı kırmızılılar milli takım arasına kayıpsız gitti..

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Bu karşılaşma ardından Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Sarı-kırmızılı ekip bomba bir hamleye imza atmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Bunun için yoğun mesai harcayan yönetim, kimsenin beklemediği bir adım atmak üzere.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Bu transfer dünyada gündem olacak. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun, ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'dan derlediği habere göre; Galatasaray, süper yıldız Victor Osimhen için Napoli ile görüşme halinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Sarı-kırmızılı ekip 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Öte yandan Corrie Della Sport'un haberinde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in 11 milyon Euro'luk maaşını ödemeye hazır olduğu yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Osimhen'in güncel piyasa değeri 100 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Nijeryalı futbolcu bu müsabakalarda 17 gol atarken 3 asist yaptı. Ayrıca Osimhen, Napoli'nin uzun yıllar sonra şampiyon olan kadrosuna yer almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları

Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferi için Napoli'ye gidiyor.

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