TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! İşte sözleşme şartları
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan büyük ses getirecek bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. İşte Osimhen'in sözleşme şartları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:33
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Puanını 9 yapan sarı kırmızılılar milli takım arasına kayıpsız gitti..
Bu karşılaşma ardından Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip bomba bir hamleye imza atmak istiyor.
Bunun için yoğun mesai harcayan yönetim, kimsenin beklemediği bir adım atmak üzere.
Bu transfer dünyada gündem olacak. İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun, ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'dan derlediği habere göre; Galatasaray, süper yıldız Victor Osimhen için Napoli ile görüşme halinde.
Sarı-kırmızılı ekip 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Öte yandan Corrie Della Sport'un haberinde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in 11 milyon Euro'luk maaşını ödemeye hazır olduğu yer aldı.
Osimhen'in güncel piyasa değeri 100 milyon Euro.
Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Nijeryalı futbolcu bu müsabakalarda 17 gol atarken 3 asist yaptı. Ayrıca Osimhen, Napoli'nin uzun yıllar sonra şampiyon olan kadrosuna yer almıştı.
Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferi için Napoli'ye gidiyor.
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