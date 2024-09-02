TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Önce Wilfried Zaha'nın Lyon'a kiralık olarak gittiği duyuruldu. Oyuncu, Premier Lig'e transferi için görüşmeler yapmış fakat vergi problemlerinden dolayı sonuç alamamıştı.

Son olarak da Spartak Moskova ile anılan fakat anlaşmaya varamayan, kaptanlık görevini henüz devretmiş Kerem Aktürkoğlu ile ilgili iddia basına bomba gibi düştü.