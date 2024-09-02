TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek
Galatasaray, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala arka arkaya transfer bombalarını patlatıyor. Kerem Aktürkoğlu ile Benfica arasındaki görüşmelerin doğrulanmasının hemen ardından sarı kırmızılılar, sol kanat için getirilecek oyuncuyu açıkladı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Önce Wilfried Zaha'nın Lyon'a kiralık olarak gittiği duyuruldu. Oyuncu, Premier Lig'e transferi için görüşmeler yapmış fakat vergi problemlerinden dolayı sonuç alamamıştı.
Ardından teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediğini belirttiği Derrick Köhn'ün vedası duyurulmuş ve oyuncu, Werder Bremen'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştı.
Son olarak da Spartak Moskova ile anılan fakat anlaşmaya varamayan, kaptanlık görevini henüz devretmiş Kerem Aktürkoğlu ile ilgili iddia basına bomba gibi düştü.
Yetenekli kanat oyuncusunun, Milli Takım kampından ayrılararak Benfica ile görüşmeye gittiği ve anlaşmalarının an meselesi olduğu aktarıldı.
Aktürkoğlu'nun yaklaşmakta olan vedasının ardından sol kanat için Galatasaray'ın anlaşmaya yakın olduğu isim açıklandı. İşte o oyuncu...
A Spor'un haberinde Cimbom'un Filip Kostic transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı.
31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kostic, İtalya Serie A ekibi Juventus forması giymekte.
Kontratı 2026 yılında sona erecek olan Sırp yıldız daha önce Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt formalarını giymişti.
Kariyerinin en ihtişamlı yılları olan Eintracht Frankfurt yıllarında ise değeri 40 milyon Euro'yu bulmuştu.
Kariyerinde 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 İtalya Kupası sevinci yaşayan oyuncu, Juve'de forma giydiği 87 maçta 3 gol ve 15 asist istatistiklerini yakalamıştı.
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