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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Galatasaray, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala arka arkaya transfer bombalarını patlatıyor. Kerem Aktürkoğlu ile Benfica arasındaki görüşmelerin doğrulanmasının hemen ardından sarı kırmızılılar, sol kanat için getirilecek oyuncuyu açıkladı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 19:22
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Galatasaray, çalkantılı başlayan sezonun ve Young Boys mağlubiyetinin ardından aradığı morali Adana Demirspor deplasmanında buldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

5 - 0'lık galibiyetle ayrıldıkları Adana'dan sonra sarı kırmızılılarda gözler, yeni açıklanacak transferlere ve takıma veda edecek isimlere döndü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Okan Buruk yönetiminde Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak ve son sezon şampiyonu olarak Trendyol Süper Lig'i aynı başarıyla bitirmek isteyen Galatasaray'da son günlerde flaş gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Önce Wilfried Zaha'nın Lyon'a kiralık olarak gittiği duyuruldu. Oyuncu, Premier Lig'e transferi için görüşmeler yapmış fakat vergi problemlerinden dolayı sonuç alamamıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Ardından teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediğini belirttiği Derrick Köhn'ün vedası duyurulmuş ve oyuncu, Werder Bremen'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Son olarak da Spartak Moskova ile anılan fakat anlaşmaya varamayan, kaptanlık görevini henüz devretmiş Kerem Aktürkoğlu ile ilgili iddia basına bomba gibi düştü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Yetenekli kanat oyuncusunun, Milli Takım kampından ayrılararak Benfica ile görüşmeye gittiği ve anlaşmalarının an meselesi olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Aktürkoğlu'nun yaklaşmakta olan vedasının ardından sol kanat için Galatasaray'ın anlaşmaya yakın olduğu isim açıklandı. İşte o oyuncu...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

A Spor'un haberinde Cimbom'un Filip Kostic transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kostic, İtalya Serie A ekibi Juventus forması giymekte.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Kontratı 2026 yılında sona erecek olan Sırp yıldız daha önce Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt formalarını giymişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol kanat operasyonu! Kerem Aktürkoğlu'nun vedası sonrası o isim gelecek

Kariyerinin en ihtişamlı yılları olan Eintracht Frankfurt yıllarında ise değeri 40 milyon Euro'yu bulmuştu.

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