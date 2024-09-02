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Hermoso depremi

Transfer komitesinin el sıkıştığı 29 yaşındaki oyuncu, Roma’ya imza attı. Bu şok gelişmeyle yönetimin planları suya düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Hermoso depremi

Aslan'ın transferde yaşadığı şoklara bir yenisi daha eklendi. Bu sezon Guela Doue transferinde anlaşma sağlamasına rağmen imzayı atamayan sarı-kırmızılılar, Hermoso'da benzer süreci yaşadı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki stoperle anlaşan Galatasaray, oyuncuyu Roma'ya kaptırdı. Her konuda el sıkıştığını belirten ve sorun olmadığını bildiren sarı-kırmızılılar, bu hamleyle ters köşe oldu. İspanyol stopere yıllığı 5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme öneren transfer komitesi, 'bitti' denilen transferde adeta son dakika golü yedi. Planların suya düşmesiyle taraftarlar da sürece tepki gösterdi.

Savaş ÇORLU

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