Hermoso depremi

Aslan'ın transferde yaşadığı şoklara bir yenisi daha eklendi. Bu sezon Guela Doue transferinde anlaşma sağlamasına rağmen imzayı atamayan sarı-kırmızılılar, Hermoso'da benzer süreci yaşadı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki stoperle anlaşan Galatasaray, oyuncuyu Roma'ya kaptırdı. Her konuda el sıkıştığını belirten ve sorun olmadığını bildiren sarı-kırmızılılar, bu hamleyle ters köşe oldu. İspanyol stopere yıllığı 5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme öneren transfer komitesi, 'bitti' denilen transferde adeta son dakika golü yedi. Planların suya düşmesiyle taraftarlar da sürece tepki gösterdi.

Savaş ÇORLU