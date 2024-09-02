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Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mario Hermoso'yu Roma'ya kaptıran Cimbom, taraftarlarının gönlünü alacak bir hamleye imza atmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü flaş bir yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 11:08
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Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Sarı kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Sarı kırmızılıların gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler(K.K), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Puanını 9 yapan sarı kırmızılılar milli takım arasına kayıpsız gitti.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

ICARDI SAKATLANDI!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasında 31 yaşındaki forvet Mauro Icardi, sakatlanarak oyundan alındı. Mücadelenin 19'uncu dakikasında Arjantinli golcü, bir pozisyonda topu ileriye doğru çevirirken atağın devamında sağ arka adalesini tuttu.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Ardından oyun içerisine sağlık ekiplerinin girip müdahalesi sonrası Icardi, sekerek oyun dışına çıktı. Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Mauro Icardi, 25'inci dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

GALATASARAY DEVRE ARASINDA AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasının devre arasında Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık hakkında bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

ABDÜLKERİM SİFTAH YAPTI
Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Mücadelenin 60. dakikasında sağ taraftan Mertens'in kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Cezası sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, 11'de başladığı Adana Demirspor maçında 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Bu karşılaşma ardından Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Cimbom, flaş bir hamle yapmak istiyor.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Orta sahaya bir takviye daha hedefleyen sarı-kırmızılı ekip flaş bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Koke'nin peşine düştü.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Cimbom, zor olsada bu transferi bitirip taraftarını memnun etmek istiyor.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, Hermoso'nun Roma'ya transferini de unutturmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Koke'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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